СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
21:52
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова со счетом 4:1.
16-летний нападающий Матвей Мичков провел первый матч за СКА и отметился забитой шайбой.
Хоккей
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Турнир имени Н. Г. Пучкова
«Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Шэн — 1 (бол., Глотов, Вихарев), 2:28 — 1:0. Морозов — 2 (Бардаков), 17:46 — 1:1. Морозов — 3 (бол., Каменев, Стремвалль), 29:02 — 1:2. Мичков — 1 (А. Бринкман), 54:13 — 1:3. Бардаков — 1 (Галенюк), 54:52 — 1:4.
Вратари: Хелльберг — Николаев.
Судьи: Васильев, Оскирко.
24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
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