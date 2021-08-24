Гатиятулин: «Потапов поехал на снимок. Чуть позже будем ждать вердикт врачей»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после победы над «Сибирью» (4:3) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Есть положительные моменты по игре, — отметил Гатиятулин. — Ребята старались выполнять игровое задание, проявили характер, создавали моменты и реализовали их. У ближайшего резерва — ребят из «Челмета» — увидели желания проявить себя, чтобы побороться за место в составе.

— Два матча подряд провел Роман Вилл. Сыграет ли на турнире кто-то из молодых вратарей?

— У нас запланировано, что, возможно, одну игру проведет Эмиль Гарипов. Если он не сможет сыграть, то выпустим кого-то из молодых вратарей.

— Как оцените игру Тему Пулккинена? Сегодня он забил два гола.

— Результат зависит от игры всей команды. Здорово, что он забил. Мы довольны отношением всех игроков без исключения, но всегда есть над чем работать.

— Отсутствие в составе Владимира Ткачева плановое?

— На турнир в Сочи мы ездили ограниченным составом. Нам было необходимо посмотреть хоккеистов, которые остались здесь. Сегодня была такая возможность — дали им сыграть.

— То есть с Ткачевым все нормально?

— Да, все нормально.

— Сегодня вы впервые попробовали Никиту Тертышного не в звене с Седлаком и Абрамовым. Насколько важно было посмотреть его в разных сочетаниях?

— Мы ищем разные сочетания. До начала предсезонки планировали одно, но вмешались травмы. Пришлось все перекраивать. Сейчас с возвращением Томаша Гики будем думать. Что касается Никиты, мы знаем его сильные стороны. Все линии будем подстраивать так, чтобы они были эффективными.

— Как состояние Алексея Потапова?

— Он поехал на снимок. Чуть позже будем ждать вердикт врачей.