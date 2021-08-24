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Вайсфельд высказался о первом голе Мичкова за СКА и отметил большое количество молодежи в команде

24 августа 2021, 23:48
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Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд высказал свое мнение о первом голе 16-летнего нападающего Матвея Мичкова за взрослую команду в матче стартовавшего в Санкт-Петербурге предсезонного турнира имени Николая Пучкова против «Сочи» (4:1).

«Мичков — очень талантливый игрок, и все прекрасно понимали, что рано или поздно это должно было произойти. Первый гол Матвея на взрослом уровне состоялся. Самое главное, чтобы он не останавливался в своем развитии, а также прогрессировал и дальше. Вообще, я бы отметил большое количество молодых ребят, которые в этом матче сыграли за СКА. С одной стороны результат может особого значения не имел, с другой — это матч домашнего турнира и всегда приятно побеждать, тем более на своем родном льду. Тренеры дали отдохнуть ряду ведущих игроков команды, после непростого турнира в Казани. В целом, питерская молодежь смотрелась весьма уверенно на фоне более опытных игроков», — сказал Вайсфельд.

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