«Сочи» проиграл «Салавату Юлаеву», продлив безвыигрышную серию до 9 матчей
«Сочи» дома потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:6.
В составе хозяев отметились Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов. За уфимский клуб шайбу забросили Глеб Кузьмин, Артем Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов.
После 43 игр «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Сочи» — 11-й на «Востоке» (33 очка в 45 матчах).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)
Голы: Мичков — 12 (бол., Тянулин, Галенюк), 8:08 — 1:0. Кузьмин — 3 (Хафизуллин), 9:18 — 1:1. Сагадеев — 3 (Хафизов, Феоктистов), 11:12 — 2:1. Пименов — 6 (Шаров, Ливо), 15:30 — 2:2. Ливо — 8 (бол., Хмелевский, Шаров), 20:18 — 2:3. Тянулин — 10 (Хуснутдинов), 28:11 — 3:3. Василевский — 3, 35:35 — 3:4. Хмелевский — 20 (Хафизуллин, Ливо), 40:23 — 3:5. Рассказов — 12, 44:13 — 4:5. Дроздов — 13 (Ливо), 54:55 — 4:6.
Вратари: Третьяк (59:16) — Вязовой.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (7+11+7) — 34 (10+7+17).
Судьи: Беляев, Гамалей.
28 декабря. Сочи. ДС Большой. 3568 зрителей.
|Восточная конференция
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|25
|20
|55
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|25
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|55
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|25
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|П
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|1
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|30
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|65
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|29
|14
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|15
|59
|5
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|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
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|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|4 : 0
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|3 : 1
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|2 : 3 Б
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|3 : 5
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|1 : 4
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|1 : 4
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|4 : 6