«Сочи» проиграл «Салавату Юлаеву», продлив безвыигрышную серию до 9 матчей

«Сочи» дома потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:6.

В составе хозяев отметились Матвей Мичков, Антон Сагадеев, Артур Тянулин и Кирилл Рассказов. За уфимский клуб шайбу забросили Глеб Кузьмин, Артем Пименов, Джош Ливо, Алексей Василевский, Александр Хмелевски и Иван Дроздов.

После 43 игр «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Сочи» — 11-й на «Востоке» (33 очка в 45 матчах).

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

Голы: Мичков — 12 (бол., Тянулин, Галенюк), 8:08 — 1:0. Кузьмин — 3 (Хафизуллин), 9:18 — 1:1. Сагадеев — 3 (Хафизов, Феоктистов), 11:12 — 2:1. Пименов — 6 (Шаров, Ливо), 15:30 — 2:2. Ливо — 8 (бол., Хмелевский, Шаров), 20:18 — 2:3. Тянулин — 10 (Хуснутдинов), 28:11 — 3:3. Василевский — 3, 35:35 — 3:4. Хмелевский — 20 (Хафизуллин, Ливо), 40:23 — 3:5. Рассказов — 12, 44:13 — 4:5. Дроздов — 13 (Ливо), 54:55 — 4:6.

Вратари: Третьяк (59:16) — Вязовой.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (7+11+7) — 34 (10+7+17).

Судьи: Беляев, Гамалей.

28 декабря. Сочи. ДС Большой. 3568 зрителей.