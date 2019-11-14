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«Сочи» расторг контракт с Хлопотовым

13:11
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«Сочи» расторг контракт с нападающим Вадимом Хлопотовым. Договор с прекращен по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Хлопотов стал игроком «леопардов» по ходу сезона-2017/18, когда перебрался в «Сочи» из системы ЦСКА. В общей сложности форвард провел за сочинцев 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «минус»12.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-rastorg-soglashenie-s-Vadimom-Hlopotovym-9303

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