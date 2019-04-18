"Сочи" продлил контракт с Точицким

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающий Никитой Точицким. Новое соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на один год.

- Поздравляем Никиту с продлением контракта и желаем выступить еще результативнее в чемпионате 2019/20! - сообщается на сайте "Сочи".

"Леопарды" заключили новое однолетнее соглашение с 27-летним форвардом Никитой Точицким. Предстоящий сезон станет для игрока четвертым в составе южан.



Детали: https://t.co/mk46TRqIOP pic.twitter.com/E5bEqmEQj6 – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 18 апреля 2019 г.



В минувшем сезоне Точицкий провел 52 матча за "Сочи", в которых набрал 11 (5+6) очков.

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