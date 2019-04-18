16:05 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракт с Точицким

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"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающий Никитой Точицким. Новое соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на один год.

Поздравляем Никиту с продлением контракта и желаем выступить еще результативнее в чемпионате 2019/20! - сообщается на сайте "Сочи".


В минувшем сезоне Точицкий провел 52 матча за "Сочи", в которых набрал 11 (5+6) очков.

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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-prodlil-kontrakt-s-Nikitoj-Tochickim-8605

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