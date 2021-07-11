«Сочи» подписал пробный контракт с голкипером Кудашевым
22:21
Голкипер Данил Кудашев будет готовиться к сезону в составе «Сочи». Клуб подписал с вратарем пробный контракт, сообщает сайт КХЛ.
В минувшем сезоне Кудашев выступал за «Ростов» в ВХЛ.
Он принял участие во всех 50 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 93% бросков. Также на его счету семь игр на ноль.
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