«Барыс» взял на просмотр форварда сборной Казахстана

«Барыс» заключил просмотровый контракт с нападающим Кириллом Савицким. Пробное соглашение рассчитано до 31 августа 2021 года, сообщает сайт клуба.

Воспитанник Усть-Каменогорска уже играл в системе «Барыса». Ранее он на протяжении трех лет выступал за «Номад». Прошлый сезон Кирилл провел в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, где стал лучшим бомбардиром команды и помог выиграть бронзовые медали. За 52 матча чемпионата страны (включая плей-офф) форвард заработал 40 (12+28) очков.

В мае Савицкий дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.