Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Барыс» взял на просмотр форварда сборной Казахстана

19:06
Теги:

«Барыс» заключил просмотровый контракт с нападающим Кириллом Савицким. Пробное соглашение рассчитано до 31 августа 2021 года, сообщает сайт клуба.

Воспитанник Усть-Каменогорска уже играл в системе «Барыса». Ранее он на протяжении трех лет выступал за «Номад». Прошлый сезон Кирилл провел в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, где стал лучшим бомбардиром команды и помог выиграть бронзовые медали. За 52 матча чемпионата страны (включая плей-офф) форвард заработал 40 (12+28) очков.

В мае Савицкий дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/kirill-savickij-na-prosmotre-v-baryse/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Краснодар» перехватил у «Спартака» форварда «Альмерии»
Бабушка за рулем Porsche перепутала газ с тормозом и задавила внучку
Набравший на ЕГЭ 399 баллов школьник рассказал о своей ошибке
Видео: внучка Пугачевой сплясала сальсу с папой
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд