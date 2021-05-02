«Сочи» подписал контракт с Денисом Вихаревым

«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Вихаревым.

28-летний россиянин заключил односторонний контракт на 2 года.

Состав «леопардов» пополнил нападающий Денис Вихарев.

Одностороннее соглашение рассчитано на два сезона.

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В сезоне-2020/21 Вихарев выступал за «Северсталь», где провел 47 матчей и набрал 15 (6+9) очков.