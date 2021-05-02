«Сочи» подписал контракт с Денисом Вихаревым
13:15
«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Вихаревым.
28-летний россиянин заключил односторонний контракт на 2 года.
Состав «леопардов» пополнил нападающий Денис Вихарев.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) May 2, 2021
Одностороннее соглашение рассчитано на два сезона.
Подробнее: https://t.co/ceDdzhq8bU pic.twitter.com/VW3NXdrEQI
В сезоне-2020/21 Вихарев выступал за «Северсталь», где провел 47 матчей и набрал 15 (6+9) очков.
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