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«Сочи» подписал контракт с Денисом Вихаревым

13:15
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«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Вихаревым.

28-летний россиянин заключил односторонний контракт на 2 года.

В сезоне-2020/21 Вихарев выступал за «Северсталь», где провел 47 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10578

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