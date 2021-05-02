«Автомобилист» продлил контракт с защитником Трямкиным

Защитник «Автомобилиста» Никитой Трямкиным продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.

26-летний Трямкин впервые выступил за «Автомобилист» 18 ноября 2012 года. В КХЛ он провел 538 матчей, в его активе 98 (27+71) очков при показателе полезности +30.

В текущем сезоне Трямкин провел за екатеринбургскую команду все 65 матчей, забил четыре гола и сделал 13 передач.