«Автомобилист» продлил контракт с защитником Трямкиным
13:24
Защитник «Автомобилиста» Никитой Трямкиным продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.
26-летний Трямкин впервые выступил за «Автомобилист» 18 ноября 2012 года. В КХЛ он провел 538 матчей, в его активе 98 (27+71) очков при показателе полезности +30.
В текущем сезоне Трямкин провел за екатеринбургскую команду все 65 матчей, забил четыре гола и сделал 13 передач.
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