«Сочи» обменял нападающего Жука в «Ладу» на денежную компенсацию
14:46
Клубы «Сочи» и «Лада» произвели обмен, сообщает пресс-служба команды КХЛ.
По результатам обмена клуб из Тольятти пополнил нападающий Артем Жук. «Сочи» получит денежную компенсацию.
В этом сезоне 21-летний форвард принял участие в двух встречах за «Сочи» в КХЛ и трех матчах за «Ростов» в Высшей хоккейной лиге, результативными действиями не отметившись.
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