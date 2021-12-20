«Сочи» обменял нападающего Жука в «Ладу» на денежную компенсацию

Клубы «Сочи» и «Лада» произвели обмен, сообщает пресс-служба команды КХЛ.

По результатам обмена клуб из Тольятти пополнил нападающий Артем Жук. «Сочи» получит денежную компенсацию.

В этом сезоне 21-летний форвард принял участие в двух встречах за «Сочи» в КХЛ и трех матчах за «Ростов» в Высшей хоккейной лиге, результативными действиями не отметившись.