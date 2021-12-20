Президент ЦСКА рассказал, что клуб заключил контракт с Провольневым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб заключил контракт с защитником Владиславом Провольневым.

«Мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года», — сказал Есмантович «Чемпионату».

Ранее «Аризона» выставила защитника на безусловный драфт отказов. В текущем сезоне Провольнев провел в АХЛ 17 матчей и отдал в них одну результативную передачу.

19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.