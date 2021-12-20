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Президент ЦСКА рассказал, что клуб заключил контракт с Провольневым

14:20
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб заключил контракт с защитником Владиславом Провольневым.

«Мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года», — сказал Есмантович «Чемпионату».

Ранее «Аризона» выставила защитника на безусловный драфт отказов. В текущем сезоне Провольнев провел в АХЛ 17 матчей и отдал в них одну результативную передачу.

19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4551625-cska-zaklyuchil-tryohletnij-kontrakt-s-zaschitnikom-provolnevym.html

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Иван Шитик все материалы автора
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