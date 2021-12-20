Президент ЦСКА рассказал, что клуб заключил контракт с Провольневым
14:20
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб заключил контракт с защитником Владиславом Провольневым.
«Мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года», — сказал Есмантович «Чемпионату».
Ранее «Аризона» выставила защитника на безусловный драфт отказов. В текущем сезоне Провольнев провел в АХЛ 17 матчей и отдал в них одну результативную передачу.
19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4551625-cska-zaklyuchil-tryohletnij-kontrakt-s-zaschitnikom-provolnevym.html
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