«Куньлунь» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в игре против СКА

В матче «Куньлунь» — СКА (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ установлен рекорд посещаемости домашних матчей для китайского клуба, сообщает пресс-служба лиги.

Игроки «Куньлуня» были номинальными хозяевами матча — игра проходила на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Ее посетило 21228 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 2016 года в Пекине — 8300 зрителей.

После поражения от «Куньлуня» СКА лишился шансов на победу в Кубке Континента. Обладателем трофея стало московское «Динамо».