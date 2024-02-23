«Сочи» обыграл «Куньлунь», Мичков набрал три очка

«Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ дома обыграл «Куньлунь» со счетом 6:3.

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Матвей Мичков, 2 (1+1) очка у Артура Тянулина и Николая Чебыкина, еще по голу у Михала Криштофа и Глеба Корягина, Марат Хуснутдинов оформил ассистентский хет-трик. У китайской команды отличились Тайлер Вон, Паркер Фу и Колин Кэмпбелл.

Также Тянулин набрал 45 очков и обновил рекорд клуба. Ранее в сезоне 2015/16 Андре Петерссон набрал 44 балла.

После этого матча «Сочи» с 53 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Куньлунь» с 52 очками — на десятой строчке.

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«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Голы: Криштоф — 9 (Чебыкин, Ибрагимов), 3:16 — 1:0. Корягин — 3 (Мичков, Хуснутдинов), 7:48 — 2:0. Вонг — 7 (Оттенбрайт), 19:16 — 2:1. Мичков — 18 (Арт.А. Волков, Тянулин), 21:13 — 3:1. Чебыкин — 7 (Манухов, Рассказов), 26:52 — 4:1. Тянулин — 17 (Хуснутдинов), 28:10 — 5:1. П. Фу — 10 (бол., Граовац, Йип), 39:32 — 5:2. Мичков — 19 (Хуснутдинов), 40:59 — 6:2. Кэмпбелл — 7 (С. Фу, П. Фу), 57:51 — 6:3.

Вратари: Бердин — Джурасик (Лазушин, 28:10).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 26 (13+6+7) — 46 (17+12+17).

Судьи: Кочетов, Шувалов.

23 февраля. Сочи. ДС Большой.