«Динамо Минск» и СКА в пятницу, 23 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Минск-Арена» в Минске. Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Динамо Минск» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо Минск» набрало 67 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 93 балла, команда находится на 2-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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