«Локомотив» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

«Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Нефтехимик» со счетом 3:2.

В составе ярославцев отличились Рауль Акмальдинов, Георгий Иванов и Мартин Гернат. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Соколов и Григорий Селезнев.

После этого матча «Локомотив» с 93 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 67 очками — на девятой строчке «Востока».

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Акмальдинов — 1 (Лихачев), 8:44 — 0:1. Соколов — 15 (бол., Сериков, Ди), 28:44 — 1:1. Селезнев — 4 (Митякин, Ковалев), 35:33 — 2:1. Иванов — 11 (Алексеев), 47:35 — 2:2. Гернат — 8 (Красковский, Полунин), 60:39 — 2:3.

Вратари: Долганов — Мельничук.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (6+9+7+0) — 34 (8+11+14+1).

Судьи: Васильев, Ромасько.

23 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.