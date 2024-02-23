Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:22

«Локомотив» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Нефтехимик» со счетом 3:2.

В составе ярославцев отличились Рауль Акмальдинов, Георгий Иванов и Мартин Гернат. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Соколов и Григорий Селезнев.

После этого матча «Локомотив» с 93 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 67 очками — на девятой строчке «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Акмальдинов — 1 (Лихачев), 8:44 — 0:1. Соколов — 15 (бол., Сериков, Ди), 28:44 — 1:1. Селезнев — 4 (Митякин, Ковалев), 35:33 — 2:1. Иванов — 11 (Алексеев), 47:35 — 2:2. Гернат — 8 (Красковский, Полунин), 60:39 — 2:3.

Вратари: Долганов — Мельничук.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (6+9+7+0) — 34 (8+11+14+1).

Судьи: Васильев, Ромасько.

23 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
1
1
Читайте также
Биография Вероники Степановой: жизнь и спортивная карьера лыжницы с Камчатки
В ОКР заявили о беспрецедентной дискриминации в отношении россиян
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
СМИ сообщили о двух причастных к убийству перебежчика Кузьминова
Популярное видео
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» обыграл «Куньлунь», Мичков набрал три очка

КХЛ: «Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», «Динамо» Минск — СКА. Результаты матчей и видео голов 23 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 67 26 41 67
10 Сибирь 66 27 39 65
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 66 44 22 94
2 СКА 66 45 21 93
3 Локомотив 67 44 23 93
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 66 33 33 73
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Сочи 67 23 44 53
10 Куньлунь РС 66 23 43 52
11 Витязь 66 20 46 47
Результаты / календарь
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
23.02 17:00
Сочи – Куньлунь РС
 6 : 3
23.02 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 2 : 3 ОТ
23.02 19:30
Динамо Мн – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости