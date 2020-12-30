«Сочи» крупно обыграл «Северсталь», Шмелев и Галимов оформили дубли

«Сочи» одержал победу над «Северсталью» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сочинцев дублями отметились Ансель Галимов и Сергей Шмелев, еще по разу отличились — Игорь Руденков и Никита Феоктистов.

У «Северстали» голы забили — Якоб Берглунд и Егор Морозов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Голы: Галимов — 3, 10:49 — 1:0. Феоктистов — 1 (бол., Шмелев, Петьков), 13:14 — 2:0. Руденков — 10 (Рубцов, Александров), 14:25 — 3:0. Морозов — 8 (бол., Берглунд, Лишка), 21:59 — 3:1. Берглунд — 4 (Лалонд, Вихарев), 28:23 — 3:2. Шмелев — 11 (Минеев), 36:09 — 4:2. Шмелев — 12 (Точицкий, Петьков), 39:48 — 5:2. Галимов — 4 (Курбатов), 47:49 — 6:2.

Вратари: Третьяк — Подъяпольский (Шугаев, 14:25, Подъяпольский, 20:51).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 20 (8+9+3) — 34 (10+15+9).

Судьи: Морозов, Оскирко.

30 декабря. Сочи. ДС «Большой». 1443 зрителя.