ЦСКА благодаря дублю Мамина обыграл «Сочи»
ЦСКА в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 3:1.
Дублем за армейцев отличился Максим Мамин. Еще одну шайбу забросил Никита Нестеров. Единственный гол сочинцев на счету Антона Сагадеева.
ЦСКА (36 очков) после 31 матча занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (28) идет девятым после 33 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Сагадеев - 1 (Бракко, Гараев), 27:15 - 1:0. Нестеров - 8 (Долженков, Дитц), 44:08 - 1:1. Мамин - 8 (Соркин, Абрамов), 52:43 - 1:2. Мамин - 9, 55:20 - 1:3.
Нереализованный буллит: Николаев (Сочи), 29:20 (Вратарь).
Вратари: Бердин - Федотов.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 21 (3+12+6) - 44 (10+18+16).
Судьи: Бондарь, Кочетов.
18 ноября. Сочи. ДС Большой. 5353 зрителя.
Источник: Таблица КХЛ
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|
Спартак – Лада
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|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|2 : 0
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|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 2
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|1 : 3
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|6 : 2
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|1 : 2
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|0 : 1
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|3 : 1
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