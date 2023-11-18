ЦСКА благодаря дублю Мамина обыграл «Сочи»

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ЦСКА в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 3:1.

Дублем за армейцев отличился Максим Мамин. Еще одну шайбу забросил Никита Нестеров. Единственный гол сочинцев на счету Антона Сагадеева.

ЦСКА (36 очков) после 31 матча занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (28) идет девятым после 33 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Сагадеев - 1 (Бракко, Гараев), 27:15 - 1:0. Нестеров - 8 (Долженков, Дитц), 44:08 - 1:1. Мамин - 8 (Соркин, Абрамов), 52:43 - 1:2. Мамин - 9, 55:20 - 1:3.

Нереализованный буллит: Николаев (Сочи), 29:20 (Вратарь).

Вратари: Бердин - Федотов.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 21 (3+12+6) - 44 (10+18+16).

Судьи: Бондарь, Кочетов.

18 ноября. Сочи. ДС Большой. 5353 зрителя.