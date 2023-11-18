Форвард «Автомобилиста» Широков: «Здорово, что забил. Надеюсь, дальше будет полегче и попроще»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков в интервью «РБ Спорт» подвел итоги встречи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4). 37-летний хоккеист прервал свою 21-матчевую безголевую серию.

— После матча остался осадок, потому что проиграли, — сказал Широков. — Повели, потом пропустили, дальше еще один гол в меньшинстве. Не забиваем свои моменты, а соперник нас наказывает. А так хорошая игра, хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Будем готовиться дальше. После Дальнего Востока немного недовосстановились, но это не оправдание — все находятся в равных условиях.

— Вы забили впервые с середины сентября. Камень с плеч свалился?

— В первую очередь, надо думать о качестве игры, которую ты показываешь. В последних матчах у меня были моменты, просто шайба не шла в ворота. Надо на этом не зацикливаться, а двигаться дальше. Надеюсь, дальше будет полегче и попроще. Здорово, что забил. Но было бы лучше, если бы я не забил, а мы выиграли. У нас командный вид спорта, и каждый должен вносить лепту в результат. Главная оценка нашей работы — результат по итогам сезона.

«Автомобилист» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.