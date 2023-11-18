СКА победил «Локомотив» и выиграл пятый матч подряд
СКА на выезде обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У армейцев голы забили Валентин Зыков и Алекс Гальченюк. За ярославский клуб отличился Мартин Гернат.
На 60-й минуте матча защитник «Локомотива» Рушан Рафиков забил гол, но линейный судья показал, что было нарушение процедуры вбрасывания и взятие ворот было отменено.
СКА выиграл пятый матч подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице «Запада». У команды 36 очков в 31 игре. На шестой строчке находится ЦСКА с таким же количеством баллов.
«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 40 очками в 31 матче.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Зыков — 5 (Поляков, Никишин), 14:38 — 0:1. Гернат — 3 (Сергеев, Андронов), 35:11 — 1:1. Гальченюк — 10 (бол., Зыков, Алистров), 38:28 — 1:2.
Вратари: Исаев (57:58) — Маттссон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 51 (10+22+19) — 12 (6+6+0).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
18 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7450 зрителей.
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