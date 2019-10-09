Слепышев уверен, что ЦСКА еще возьмет свое в матчах с «Витязем»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал тот факт, что армейцы дважды уступили «Витязю» в этом сезоне — во время предсезонки и в регулярном чемпионате. Команды занимают первые две позиции в турнирной таблице Западной конференции.

— Действительно, они нас снова обыграли, но не могу сказать, что ЦСКА играл плохо, — цитирует News.ru Слепышева. — Моментов создали достаточно, чтобы одержать победу. К сожалению, реализовали только один. Что ж, впереди у нас в нынешнем регулярном чемпионате ещё три встречи с «Витязем» — думаю, возьмём своё.

СКА? Это по-прежнему очень сильный соперник! На старте сезона у СКА случился какой-то сбой, но у каждой команды бывают трудные моменты, периоды. Уверен, что питерцы остаются в числе главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.