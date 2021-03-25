Скабелка рассказал, что подвело «Локомотив» в пятом матче против ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка 25 марта в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча плей-офф «Запада» против ЦСКА (2:3).

«Сегодня нас подвела дисциплина в самом полном смысле. Это и удаления в зоне атаки, невыполнение игрового задания, было много потерь. Нужно было дожимать соперника в большинстве, в конце второго периода пропустили гол и не смогли отыграть преимущество в две шайбы. Едем домой, потенциал хороший, сделаем все, чтобы выиграть. Играли две равные команды, и все здесь определяют детали», — считает Скабелка.

После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).