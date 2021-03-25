ЦСКА победил «Локомотив» и повел в серии плей-офф

ЦСКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

На дубль Максима Мамина и шайбу Константина Окулова гости ответили дублем Теэму Пулккинена.

Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч в серии пройдет 27 марта в Ярославле.

КХЛ

1/2 финала конференций

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Окулов — 2, 0:51 — 1:0. Мамин — 2 (Шалунов, Окулов), 18:02 — 2:0. Пулккинен — 6 (бол., Марченко), 27:55 — 2:1. Мамин — 3 (Окулов), 36:49 — 3:1. Пулккинен — 7, 49:48 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Паскуале (59:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (10+5+6) — 23 (4+8+11).

Судьи: Наумов, Раводин.

25 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-2.