ЦСКА победил «Локомотив» и повел в серии плей-офф
21:46
ЦСКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.
На дубль Максима Мамина и шайбу Константина Окулова гости ответили дублем Теэму Пулккинена.
Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч в серии пройдет 27 марта в Ярославле.
КХЛ
1/2 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Окулов — 2, 0:51 — 1:0. Мамин — 2 (Шалунов, Окулов), 18:02 — 2:0. Пулккинен — 6 (бол., Марченко), 27:55 — 2:1. Мамин — 3 (Окулов), 36:49 — 3:1. Пулккинен — 7, 49:48 — 3:2.
Вратари: Юханссон — Паскуале (59:09).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 21 (10+5+6) — 23 (4+8+11).
Судьи: Наумов, Раводин.
25 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 3-2.
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Зачет
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