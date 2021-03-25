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Тренер ЦСКА Никитин считает серию с «Локомотивом» напряженной

25 марта 2021, 23:15
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин 25 марта в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча полуфинала «Запада» против «Локомотива» (3:2).

«Как только отдавали инициативу «Локомотиву», то соперник забирал ее и приходилось возвращать обратно. Не стал бы выделять отдельные моменты, в каждом из периодов были трудности. Вся игра была напряженной», — заявил Никитин.

После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/25/482694.html

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