Тренер ЦСКА Никитин считает серию с «Локомотивом» напряженной
25 марта 2021, 23:15
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин 25 марта в интервью официальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча полуфинала «Запада» против «Локомотива» (3:2).
«Как только отдавали инициативу «Локомотиву», то соперник забирал ее и приходилось возвращать обратно. Не стал бы выделять отдельные моменты, в каждом из периодов были трудности. Вся игра была напряженной», — заявил Никитин.
После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).
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