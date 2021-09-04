Скабелка: «Локомотив» в матче со СКА подвела реализация моментов»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

«Отличный матч. Две сильные команды встречались. Был обоюдоострый хоккей. Нас подвела реализация моментов. Я могу поблагодарить ребят, мы постоянно проигрывали по ходу матча и находились силы отыграться. В овертайме создали много моментов, чтобы выиграть. К сожалению, во время буллитов не сумели проявить мастерство», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

У питерцев в этой встрече по два очка набрали нападающие Йонас Кемпайнен и Марат Хуснутдинов.