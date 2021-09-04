Борис Миронов: «Не будем хвалить раньше времени»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

— Хотелось бы поздравить с победой команду и болельщиков — спасибо всем, что приходят, болеют и гонят команду вперед. Игра сегодня была тяжелая, нервная — но ребята сыграли правильно, не надломились, когда было два удаления подряд. Молодцы, что собрались, — цитирует тренера сайт красно-белых.

— Как прокомментируете игру Ивана Дроздова?

— Дроздов — молодец, старается. На предсезонке он тоже проявил себя хорошо. Заслужил место в составе — и доказывает его своей игрой. Не будем хвалить раньше времени — будем надеяться, что будет играть все лучше и лучше с каждой игрой.

— Когда ждать в составе Илью Талалуева и Максима Цыплакова?

— Они пока не готовы на сто процентов. Есть еще легкая боль, но уже на подходе. Нет смысла их держать в запасе, как только будут готовы на сто процентов — будут в составе. Пока идет травма — теряется физическая форма, ее тоже надо поднабрать. Пока они еще не приступили к тренировкам — но уже вот-вот, их ждем.