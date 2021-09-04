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Брагин: «Моментами мы имели преимущество, моментами — «Локомотив»

21:40
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3 Б).

— Получился хороший матч, обоюдоострый. Моментами мы имели преимущество, моментами — «Локомотив». Думаю, встреча понравилась зрителям, для начала сезона была неплохая игра. Конечно, мы рады, что выиграли, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Как оцените игру Мичкова? Сегодня он пропускал смены.

— Скажем, сегодня был более солидный противник, моментами он уступал в скорости, поэтому не все смены провел в своем звене.

— Чем обусловлен выбор вратаря?

— Повторюсь, по плану они играют по два матча, а потом уже будем смотреть.

— Свечкова видите в дальнейшем на фланге, как сегодня, или все же в центре?

— Думаю, и так, и так. Он и на позиции центрфорварда играть умеет, и с краю сегодня хорошо сыграл. Для его развития это тоже было неплохо.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-pobiedie-nad-lokomotivom/

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Иван Шитик все материалы автора

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