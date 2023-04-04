Быков не исключил своего возвращения в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не исключил своего возвращения к работе.

«Татьяна Тарасова выразила сожаление, что я не работаю в России? Я очень признателен, что Татьяна Анатольевна вообще знает мою фамилию. Я очень уважаю ее, это уникальный человек, великая женщина и тренер. Те традиции, которые установил еще ее батюшка Анатолий Владимирович... Такие люди — это наша гордость. Есть ли шанс, что вы меня еще увидите тренером в КХЛ или сборной России? Сейчас сложно сказать. Я не закрывал эту страницу своей биографии. Все возможно. Мы с моим другом, соратником и коллегой Игорем Захаркиным все время на связи, обсуждаем какие-то моменты. Мы всегда стараемся быть в курсе дел, быть в теме. Хоккей — наша жизнь, мы неотрывны от него», — приводит слова Быкова Legalbet.

Быков становился олимпийским чемпионом в 1988 и 1992 годах. Он был главным тренером сборной России по хоккею с 2006 по 2011 год. Под его руководством команда выиграла чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах.