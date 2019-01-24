СКА вырвал победу у "Барыса" в серии буллитов

СКА обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 Б. Победный буллит на счету Николая Прохоркина.

СКА идет вторым в Западной конференции, на 1 очко отставая от ЦСКА. Оба клуба досрочно вышли в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Барыс" (Астана) - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Белов - 6 (Гусев, Прохоркин), 15:07 - 1:0. Блэкер - 3 (Михайлис, Сагадеев), 25:30 - 1:1. Боченски - 11 (Блэкер), 48:40 - 1:2. Гавриков - 5 (Гусев, Рундблад), 55:29 - 2:2.

Победный буллит: Прохоркин.

Вратари: Хелльберг - Карлссон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (14+6+7+1) - 27 (8+13+6+0).

Судьи: Гашилов, Щенев.

24 января. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".