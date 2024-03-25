СКА впервые за 10 лет не вышел в полуфинал Кубка Гагарина

СКА дома проиграл «Автомобилисту» в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 4:5. Счет в серии стал 4-1 в пользу команды из Екатеринбурга.

СКА не смог выйти в полуфинал Кубка Гагарина впервые за 10 лет. В последний раз питерцы не сумели преодолеть стадию второго раунда плей-офф КХЛ в сезоне-2013/14, уступив «Локомотиву» (2-4 в серии).

«Автомобилист» встретится в полуфинале этого розыгрыша плей-офф КХЛ с победителем в паре «Спартак» — «Металлург».