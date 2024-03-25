«Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Автомобилист» на выезде победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4. Счет в серии стал 4-1 в пользу команды Николая Заварухина.

Клуб из Екатеринбурга впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Ранее лучшим результатом был выход в 1/4 финала в сезоне-2018/19.

«Автомобилист» встретится в полуфинале этого розыгрыша плей-офф КХЛ с победителем в паре «Спартак» — «Металлург».