СКА в шестой раз преодолел отметку в 200 голов за сезон в КХЛ

Гол нападающего Дмитрия Яшкина в ворота «Торпедо» стал 200-м для СКА в этом регулярном чемпионате КХЛ.

Всего четыре клуба в истории КХЛ забрасывали 200 и более шайб за один регулярный чемпионат. Причем СКА это сделал в шестой раз за 15 сезонов КХЛ.

Количество сезонов с 200+ голами за регулярный чемпионат

1. СКА — 6

2. «Салават Юлаев» — 3

3. ЦСКА — 2

4. «Локомотив» — 1