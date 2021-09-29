СКА по буллитам обыграл «Трактор»

СКА выиграл у «Трактора» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко. У гостей забивали Сергей Калинин и и Никита Тертышный, который сделал дубль. Решающий буллит в активе Марченко.

СКА набрал 17 очков и занимает третье место на Западе. У 18 очков и третья позиция на Востоке..

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Калинин — 2 (Бывальцев, Пулккинен), 16:54 — 0:1. Тертышный — 5 (Гика), 17:42 — 0:2. Тертышный — 6 (Гика, Седлак), 21:55 — 0:3. Марченко — 7 (бол., Кузьменко, Воробьев), 24:45 — 1:3. Ожиганов — 2 (Кузьменко), 31:13 — 2:3. Кузьменко — 2 (Хендемарк, Воробьев), 38:00 — 3:3.

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Юханссон (Аскаров, 21:55) — Вилл.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 42 (11+17+11+3) — 29 (10+4+13+2).

Судьи: Наумов, Раводин.

29 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».