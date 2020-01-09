КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

СКА расторг контракт с Ларионовым-младшим. А все из-за травмы

15:22
Теги:

СКА расторг контракт с нападающим Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Ларионова-младшего усугубилась травма и ему потребуется дополнительное восстановление, которое он продолжит в Москве по индивидуальной программе. Затем форвард начнет подготовку к новому сезону.

СКА пожелал 21-летнем форварду успехов в дальнейшей карьере и поблагодарил за игру.

Дополнительная информация

http://neva.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-ighoriu-larionovu/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир