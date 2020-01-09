СКА расторг контракт с Ларионовым-младшим. А все из-за травмы

СКА расторг контракт с нападающим Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Ларионова-младшего усугубилась травма и ему потребуется дополнительное восстановление, которое он продолжит в Москве по индивидуальной программе. Затем форвард начнет подготовку к новому сезону.

СКА пожелал 21-летнем форварду успехов в дальнейшей карьере и поблагодарил за игру.