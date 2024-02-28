СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», зарплатная ведомость СКА на следующий сезон составляет около 1,2 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов больше, чем потолок зарплат.

Самым высокооплачиваемым игроком армейцев в следующем сезоне станет Алекс Гальченюк с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.

СКА в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Торпедо». Команда Романа Ротенберга набрала 95 очков в регулярном чемпионате и заняла 2-е место в Западной конференции.

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