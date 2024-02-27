Кубок Гагарина сезона 2023/2024 стартует 29 февраля, в четверг. «Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Автомобилистом». Матчи серии до четырех побед пройдут 29 февраля и 2, 4, 6 марта и, если потребуется, 8, 10 и 12 марта. Первые две игры пройдут на «Татнефть-Арене» в Казани, третья и четвертая — на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге.

Первый раунд Кубка Гагарина-2024 пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

«Ак Барс» набрал 84 очка в регулярном чемпионате КХЛ и занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Автомобилиста» 82 балла, команда финишировала на пятом месте «Востока».

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