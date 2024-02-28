Ткачев, Гальченюк, Буше — в тройке самых дорогих игроков КХЛ в сезоне-2024/25

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Алекс Гальченюк войдет в тройку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ в следующем сезоне с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.

На один миллион больше получит форвард «Авангарда» Владимир Ткачев, на пять меньше — нападающий омичей Рид Буше.

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 Гальченюк сыграл за СКА 61 матч и набрал 42 (16+26) очка. Питерский клуб в первом раунде плей-офф встретится с «Торпедо».

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