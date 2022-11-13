СКА подписал новый контракт с нападающим Бучельниковым

СКА подписал новый контракт с обладателем Кубка Харламова нападающим Дмитрием Бучельниковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года, сообщает сайт клуба.

Дмитрий Бучельников является воспитанником СКА. Нападающий выступал за команды МХЛ «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В сезоне 2021/22 завоевал Кубок Харламова в составе «СКА-1946». Вместе со сборной России стал вице-чемпионом юниорского чемпионата мира в 2021 году.

В текущем сезоне Бучельников дебютировал в КХЛ. Дмитрий провел восемь матчей за основной состав СКА и забил один гол. Также нападающий сыграл первые матчи за «СКА-Неву» в ВХЛ. На счету Бучельникова 12 (6+6) очков в 10 встречах во Всероссийской лиге.