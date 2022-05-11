СКА подписал новый контракт с нападающим Бардаковым

СКА подписал новый контракт с нападающим Захаром Бардаковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два сезона.

21-летний форвард перешел в питерский клуб перед сезоном-2021/22. В регулярном чемпионате КХЛ Бардаков сыграл 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф турнира хоккеист провел за СКА 16 игр и отдал две голевые передачи.

В КХЛ Бардаков также выступал за «Витязь». В сезоне-2020/21 он дебютировал за национальную сборную на Еврохоккейтуре, став победителем Кубка Карьяла и Шведских игр.