Марьямяки мог возглавить «Амур»

По данным «СЭ», бывший тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки мог возглавить «Амур» в сезоне-2022/23.

Он предварительно договорился с хабаровским клубом еще до начала событий на Украине, но назначение в итоге не состоялось.

44-летний финн тренировал «Йокерит» с 2018 по 2022 год. В настоящее время он тренирует «Кярпят», выступающий в финской хоккейной лиге.