Защитники Зоркин и Галенюк подписали контракты с «Сочи» на два сезона

Защитники Никита Зоркин и Данила Галенюк продолжат выступать за «Сочи».

Как сообщает пресс-служба, клуб подписал с игроками новые односторонние контракты сроком на два сезона.

21-летний Зоркин пополнил состав «Сочи» летом 2021 года, в завершившемся сезоне он принял участие в 37 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал 2 (0+2) очка.

22-летний Галенюк начал выступать за сочинский клуб в ноябре прошлого года. В сезоне КХЛ-2021/22 он сыграл 17 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко при среднем игровом времени 14 минут 23 секунды.