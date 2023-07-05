СКА подписал контракт с вратарем Юханом Маттссоном

СКА объявил о подписании контракта с вратарем Юханом Маттссоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Маттссон с 2011 по 2013 год играл в юниорских лигах Северной Америки за команды «Садбери» из OHL и «Трай-Сити» из USHL. В 2013 году он вернулся в Швецию и провел восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала Маттссон выступал за «Юргорден», «Бьерклевен» и «Тимру» из второй лиги. В 2017 году он перешел в «Фрелунду» из высшей лиги, а в 2019 году стал чемпионом Швеции.

С 2021 года 31-летний вратарь играет в КХЛ. Вратарь выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности он провел 65 матчей в лиге при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,32.

Маттссон выступал за сборные Швеции в разных возрастах. В 2012 году он стал чемпионом мира среди молодежи.