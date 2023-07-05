«Автомобилист» продлил контракт с защитником Трямкиным

«Автомобилист» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Никитой Трямкиным.

Новое соглашение 28-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года.

«Никита был и остается одним из самых преданных хоккеистов лиги: в КХЛ он играл только за «Автомобилист», а предстоящий сезон станет для него уже одиннадцатым в нашем клубе!» — говорится в сообщении «Автомобилиста».

В прошедшем сезоне Трямкин провел 71 матч, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+11».