«Автомобилист» продлил контракт с защитником Трямкиным
«Автомобилист» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Никитой Трямкиным.
Новое соглашение 28-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года.
«Никита был и остается одним из самых преданных хоккеистов лиги: в КХЛ он играл только за «Автомобилист», а предстоящий сезон станет для него уже одиннадцатым в нашем клубе!» — говорится в сообщении «Автомобилиста».
В прошедшем сезоне Трямкин провел 71 матч, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «+11».
Источник: https://www.hc-avto.ru/news/7843/
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