СКА подписал контракт с нападающим Артемом Федоровым до 2024 года

СКА подписал контракт с нападающим Артемом Федоровым. Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года, сообщает сайт клуба.

«Приветствую петербургских болельщиков, очень рад стать частью СКА! Команда всегда борется за самые высокие места, и на каждом игроке лежит большая ответственность за результат. Хорошо помню, как непросто было играть в Петербурге, ведь болельщики здесь всегда заряжают команду только на победу.

Сейчас все время провожу с семьей, занимаюсь в зале — кручу велик, базовые упражнения делали. Вчера тренеры СКА уже прислали программу подготовки, так что с начала июня начну по ней готовиться к сборам.

Общался с тренерским штабом СКА — у нас собирается хороший крепкий коллектив, способный решать поставленные задачи. Выложусь на максимум на предсезонке и в сезоне, чтобы помочь команде прийти к своей главной цели», — заявил Федоров.

Артем Федоров всего в КХЛ провел 350 матчей и набрал 157 (64+93) очков. Он выступал за «Салават Юлаев», «Спартак» и «Динамо».