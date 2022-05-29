Канадец Уил с большой долей вероятности покинет «Ак Барс»

По информации «СЭ», канадский нападающий Джордан Уил с большой долей вероятности покинет «Ак Барс».

30-летний форвард подписал контракт с казанцами перед началом прошедшего сезона. Договор рассчитан до конца апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате Уил провел 36 матчей, в которых набрал 30 (12+18) очков.

В плей-офф на его счету 2 голевые передачи в 6 встречах.