Илья Каблуков продолжит карьеру в «Динамо»

Форвард Илья Каблуков продолжит карьеру в «Динамо», сообщает сайт бело-голубых. Контракт с нападающим рассчитан на один год и носит односторонний характер.

По итогам незавершенного сезона-2019/2020 в результате трехстороннего обмена форвард перебрался в «Амур», который, чуть ли не сразу же, разорвал с ним контракт. Подписал соглашение с магнитогорским «Металлургом», но потом перебрался в результате очередного обмена в омский «Авангард», в составе которого третий раз в своей карьере завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Всего на счету 34-летнего хоккеиста 820 игр в КХЛ и 154 (51+103) очка при показателе полезности «+11».

«Илья Каблуков — один из лучших нападающих оборонительного плана, который принесет немало пользы «Динамо» как на льду, так и вне его. Показывает качественную игру при численном меньшинстве. Опытный хоккеист, который поможет молодым игрокам быстрее адаптироваться во взрослом хоккее. Лидер, боец и отличный центральный нападающий», — заявил генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин.