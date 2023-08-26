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Сегодня, 22:59

Пакетт — о матче с «Амуром»: «Хорошо играли с первых до последних секунд, доминировали всю игру»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт прокомментировал свое возвращение на лед и игру против хабаровского «Амура» (6:0).

— Думаю, хорошо играли с первых до последних секунд, доминировали всю игру. Хорошее начало для нас, будем двигаться в этом направлении.

— Главный тренер сказал, что немного форсировал ваше появление на льду. Как себя чувствуете?

— Было подозрение, что не буду сегодня играть, но тренер сказал вчера, что буду, так что чувствовал себя хорошо. Иногда бывают такие травмы, что нужно начинать играть, как бы разминаться на льду. Мне кажется, что я сегодня играл хорошо, как и команда.

— Как адаптируетесь в новой команде?

— У нас есть игроки, которые уже выступали здесь, есть те, кто только пришел, в том числе и я. Самое главное — наладить общение, сыграться, чем мы и занимаемся всю предсезонку, у нас общие цели и задачи.

— Много игр в рамках предсезонной подготовки. Вам нравится такая подготовка или лучше больше потренироваться?

— Люблю миксовать. Понятно, что когда много игр, надоедает и устаешь. Я считаю, что это хорошая подготовка к сезону, когда все идет вперемешку, мы должны привыкать к играм.

— Недавно мы узнали, что капитан «Динамо» Миронов запретил Менеллу говорить на английском до обеда. Как обстоят дела с изучением русского у других легионеров?

— Это забавно. Дело в том, что Менелл сам хочет выучить русский язык, и ребята даже укрепляют в нем это желание, создают ему определенные трудности, чтобы он учил язык.

— Как у вас с русским языком?

— Пока не знаю, язык очень тяжелый, не знаю, как я буду его учить. Пока что не очень.

Седрик Пакетт
ХК Амур
ХК Динамо (Москва)
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