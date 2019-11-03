СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо»

СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил рижское «Динамо» (4:3 Б). Команда из Латвии потерпела четвертое поражение подряд. Хозяева одержали третью победу в четырех встречах, решающий буллит исполнил нападающий Кирилл Марченко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бурдасов — 4 (Кузьменко), 4:19 — 1:0. Барабанов — 5 (Галенюк, Лехтеря), 21:40 — 2:0. Дарзиньш — 7 (Редлихс), 25:47 — 2:1. Макмиллан — 6 (Дарзиньш, Алишаускас), 28:30 — 2:2. Макмиллан — 7 (Дарзиньш), 35:33 — 2:3. Кузьменко — 1 (бол., Барабанов, Карпов), 39:14 — 3:3.

Нереализованный буллит: Джериньш (Динамо), 61:03 (Вратарь).

Победный буллит: Марченко.

Вратари: Мельничук (Хелльберг, 58:02) — Салак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (9+8+11+2) — 23 (2+16+1+4).

Судьи: Беляев, Морозов.

3 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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