СКА отдал Мичкова в аренду в «Сочи»

Нападающий СКА Матвей Мичков перешел в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба питерского клуба. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

На счету 18-летнего форварда в текущем сезоне КХЛ 3 матча и ни одного очка. В МХЛ его показатели — 12 матчей и 14 (10+4) очков.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 16 очками. СКА — лидирует с 71 очком.