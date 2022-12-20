Быков — об аренде Мичкова: «Сочи» чуть ли не фарм-клуб СКА. Ничего удивительного нет»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на аренду российского нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи».
«Для молодого и перспективного игрока важно иметь практику. Тренировки тренировками, а практика — матчи. Это очень важный аспект в развитии. Не вижу ничего предосудительного. СКА набрали слишком много игроков, что они просто сидят. Для Мичкова это хорошо. Я так понимаю, у них с «Сочи» давно какие-то совместные проекты, чуть ли не фарм-клуб. Поэтому ничего удивительного для меня нет», — сказал Быков «СЭ».
18-летний Мичков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ провел в составе СКА 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» в ВХЛ он сыграл 12 матчей и набрал 14 (10+4) результативных баллов.
Мичков считается одним из фаворитов драфта новичков Национальной хоккейной лиги, который пройдет летом 2023 года.
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